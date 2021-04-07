Доходы краевого бюджета за I квартал выросли на 7 млрд руб.

Фото: минфин Пермского края

На 1 апреля 2021 года в бюджет Пермского края поступило 33,2 млрд руб. собственных доходов. По информации на сайте краевого министерства финансов, по налогу на прибыль организаций в казну региона поступило 18,1 млрд руб., по налогу на доходы физических лиц — 7,4 млрд руб., по налогу на имущество организаций - 2,6 млрд руб. Платежи по акцизам составили 2,3 млрд руб., в том числе 1,6 млрд руб. — по акцизам на нефтепродукты. В настоящий момент бюджет исполнен на 27,9% от годового плана.

За аналогичный период 2020 года в бюджет Прикамья поступило 26 млрд руб. собственных доходов. В целом в прошлом году краевой бюджет, согласно отчету минфина, был исполнен на 91% от годового плана по доходам и на 89,5 % по расходам. Дефицит по итогам 2020 года составил 20,1 млрд руб.