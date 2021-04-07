В совет директоров ПДСК вошли топ-менеджеры «Автопрестижа»

Акционеры ПАО «Пермский домостроительный комбинат» (ПДСК) на общем собрании избрали новый совет директоров предприятия. По данным центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», в него вошли: гендиректор комбината Евгений Ляндаев, исполнительный директор ПДСК Даниил Кусакин, директор ООО «ТД “Пермский ДСК”» Руслан Такавеев, а также Наталья Ястребова, Алена Мартьянова, Леонид Хван и Артем Кононов.

Наталья Ястребова возглавляет пермский холдинг «Автопрестиж». Господин Кононов является директором входящих в него компаний ООО «Авто-Кама», «7 Авто», «Автопрестиж-Сервис» и «Автопрестиж-Полюс», а также принадлежащего Евгению Ляндаеву ставропольского ООО «Вершина-Лада». Леонид Хван, по данным kartoteka.ru, состоит на учете в пермской налоговой, но руководит иногородними компаниями — московским ООО «Моторро» и усинским ООО «Трансфер».

Напомним, в конце января стало известно о смене владельцев ПДСК. До этого предприятие контролировалось бывшим владельцем «Пермодежды» Артемом Болдыревым и московскими бизнесменами. Сейчас 38,6624% акций принадлежит предпринимателю Вячеславу Ляндаеву, который развивает автохолдинг «Автопрестиж», 29,8992% — его сыну, новому директору ПДСК Евгению Ляндаеву, еще 20,0538% — бизнесмену Александру Митрофанову.

Пермский ДСК был основан в 1948 году, находится в Орджоникидзевском районе Перми. В группу ПДСК входит одноименный торговый дом и ООО «Плитпром». Группа компаний является крупным региональным переработчиком древесины, имеет свои мощности на всех этапах лесозаготовки. Производит ДВП, клееный брус, евровагонку, деревянные евроокна и двери. Продукция группы поставляется заказчикам Пермского края, а также предприятиям Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Италии, Венгрии, Турции, Сирии и другим.