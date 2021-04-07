Полиция сохраняет фордверженность

ООО «Автодом» из Ульяновска признано победителем конкурса на поставку 65 микроавтобусов ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти за 2,8 млн руб. каждый, что близко к цене дистрибьютера. Примечательно, что в конкурсе не участвовали петербургские автодилеры, хотя эксперты еще на этапе конкурса подчеркивали сохраняющийся дефицит на региональном рынке.

Полиция Петербурга заключит контракт с ООО «Автодом» на поставку машин для полиции, следует из данных портала госзакупок. Вторым участником конкурса стало ООО «СТ Нижегородец». Обе компании снизили стоимость контракта с первоначальных 227,3 млн руб. до 185,2 млн руб. (18,5%). Комиссия по итогам рассмотрения заявок одобрила заключение контракта с ульяновской компанией.

Согнано данным «СПАРК-Интер­факс», основным заказчиком «Автодрома» в 2020 году стал петербургский СПБ ГБУЗ «Медсантранс». Однако регион не лидирует по количеству контрактов с компанией, большего всего их заключено со структурами в Архангельской, Иркутской областях и Москве. Примечательно, что в тендере не участвовали петербургские компании, однако эксперты, опрошенные „Ъ“ подчеркивали, что автодилеры региона до сих пор испытывают дефицит ­автомобилей.

Согласно техзаданию, патрульный автомобиль должен вмещать девять человек, включая водителя и задержанных. Полиция закупает белые переднеприводные машины с двигателем 2–2,3 л мощностью не менее 120 л.с. на дизельном топливе. Всего на балансе ГУ МВД России состоит около 5 тыс. единиц служебного автотранспорта, среди которых Ford, Volkswagen, Skoda, УАЗ.

В «Автодоме» „Ъ“ сообщили, что будут поставлены машины Ford Transit, которые производятся на заводе в Елабуге. В 2019 году Ford объявил о прекращении производства легковых автомобилей в России и закрыл автозавод во Всеволожске. С этого момента бренд сосредоточился на продажах коммерческих фургонов Transit. Производство одного автомобиля занимает порядка двух дней. По состоянию на конец 2020 года, в России было произведено 90 тыс. автомобилей этой ­модели.

Каталожная цена фургона и автобуса Transit составляет 2,2–2,4 млн руб. Стоимость спецтехники рассчитывается отдельно. Петербургские дилеры дальше от представительства, а под контракт такого объема, скорее всего, делается спецзаказ у дистрибьютора, считает эксперт по маркетингу в автомобильной отрасли Максим Куц. «Поскольку автомобили производятся под конкретный заказ, то дилер выступает посредником между производителем, технически осуществляя расчеты и отгрузку машин. Цена договорная и наверняка согласовывалась напрямую с дистрибьютером»,— ­отмечает он.

Несмотря на проблему с наличием автомобилей, которую отмечают некоторые эксперты, по данным ­Авто.ру, заполняемость складов 35 наиболее продаваемых марок автомобилей в Петербурге в марте 2021 года по сравнению с январем 2020 года (период до обвала цен на нефть и первой волны ажиотажного спроса) увеличилась в среднем на 12%. Значительнее всего увеличили петербургские склады китайские производители — марки Chery (+131%), Haval (+326%) — и французские бренды среднего сегмента — Peugeot (+47%), Citroen (+45%) и Renault (+29%). Не отстает от показателей европейских брендов и российский автопром — с января 2020 количество автомобилей УАЗ на складах в Петербурге выросло почти вдвое — на 90%, а автомобили ВАЗ практически выровнялись до доковидного уровня, отмечают аналитики сервиса.

Яна Войцеховская, Санкт-Петербург