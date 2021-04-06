В Сочи на ремонт трансформаторной подстанции «Пасечная» потратят 23,1 млн рублей

ПАО «Россети Кубань» объявило тендер на поиск подрядчика для ремонта трансформаторной подстанции «Пасечная», расположенной в Центральном районе города-курорта Сочи. Стартовая стоимость контракта составляет 23,1 млн руб., которые планируется вложить в реконструкцию и увеличение мощности подстанции в рамках инвестиционной программы предприятия.

Согласно документам к госзакупке, за эту сумму планируется выполнить ремонт подстанции 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 216 МВА на 240 МВА. В настоящий момент принимаются заявки от участников, торги по тендеру пройдут в формате открытого аукциона 26 апреля в 15:00.

Цель реконструкции – обновление оборудования и увеличение мощности подстанции, к которой подключено более 16 тыс. абонентов Центрального района, население которого растет. Подстанция «Пасечная» является одним из самых аварийных участков в электрических сетях Сочи, так как уже не справляется с постоянно растущей нагрузкой. Например, в 2012 году на подстанции произошла крупная авария, сгорело оборудование, которое было установлено 40 лет назад, за ликвидацией последствий происшествия наблюдал оперативный штаб Краснодарского края.

Ольга Логинова