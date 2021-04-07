Облигации встраивают в инфраструктуру

Программа инфраструктурных облигаций «Дом.РФ» и проспект ценных бумаг госкомпании зарегистрированы Центробанком. Первое размещение облигаций может состояться в мае. В нем смогут участвовать проекты девяти пилотных регионов, в том числе проекты Нижегородской области. Средства от первого размещения могут быть направлены на обеспечение коммуникациями перспективных для масштабной застройки территорий поселков Новинки и Ольгино. Сейчас институт развития агломерации Нижегородской области завершает разработку планировочной документации на 322 га земли. Кроме того, за счет инфраструктурных облигаций регион планирует привлечь финансирование и на строительство дублера проспекта Гагарина и редевелопмент исторических территорий Нижнего Новгорода. По оценке экспертов, из девяти пилотных регионов для внедрения механизма Нижегородская область выглядит наиболее привлекательной для инвесторов.



Центробанк РФ зарегистрировал программу инфраструктурных облигаций госкомпании «Дом.РФ», в которой будут участвовать девять пилотных регионов, в том числе Нижегородская область. Напомним, эмитентом облигаций является Специальная организация проектного финансирования (СОПФ), бумаги полностью обеспечены поручительством «Дом.РФ» и резервной кредитной линией госкомпании. По оценке директора «Дом.РФ» по управлению активами Марины Слуцкой, потребность финансирования по девяти пилотным регионам составляет 80 млрд руб., первое размещение облигаций состоится не раньше мая. В 2021 году планируется выпустить облигации на 30 млрд руб. и сделать минимум два размещения. Полученные средства предоставят застройщикам в виде льготных кредитов по субсидируемой ставке 2% на 15 лет под гарантию регионов. Конкретный уровень доходности по облигациям будет формироваться исходя из рыночной конъюнктуры на момент размещения. Часть купона по облигациям в пределах ключевой ставки ЦБ будет оплачиваться за счет федерального бюджета, оставшаяся часть купонного дохода за счет потоков от проектов, на финансирование которых будут направлены средства, привлеченные с помощью облигаций.

В сентябре 2020 года правительство Нижегородской области и «Дом.РФ» подписали меморандум о намерении использовать облигации для финансирования проектов по строительству и реконструкции объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Общие потребности региона по комплексной программе развития тогда были оценены в 379 млрд руб., из которых 170 млрд руб. планируется привлечь за счет инфраструктурных облигаций. Основным направлением губернатор Глеб Никитин называл увеличение объемов ввода жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Правительство Нижегородской области сообщало о том, что планируется развитие жилищной застройки в районе поселков Ольгино и Новинки под Нижним Новгородом. Начать развитие этой окраины пытались еще при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2007 году «Система-Галс» («дочка» АФК «Система») взяла в аренду более 300 га земли. Однако, продержав территорию в своем земельном банке более десяти лет и ничего не построив, компания была вынуждена отдать ее в областную собственность. Позже правительственная комиссия передала Нижегородской области более 2,2 тыс. га федеральной земли с градостроительным потенциалом в 5 млн кв. м жилой застройки, к 2030 году в районе Ольгино планируется ввод в эксплуатацию 2,9 млн кв. м жилья, в том числе арендного жилья для льготников.

По словам собеседника “Ъ-Приволжье” в правительстве Нижегородской области, средства от выпуска инфраструктурных облигаций в первую очередь будут направлены на проектирование и строительство магистральной инженерной инфраструктуры на этих территориях в поселках Ольгино и Новинки. В августе 2019 года за разработку проекта планировки и межевания территории в районе поселка Ольгино взялось госучреждение «Институт развития агломерации Нижегородской области». Сейчас институт завершает разработку планировочной документации на земельный массив площадью 322 га для проекта комплексной застройки. Власти рассчитывают, что градостроительное развитие в Ольгино, где сейчас строится новая транспортная развязка, должно кардинально увеличить объемы ввода жилья в регионе. «Данная территория предполагается к вовлечению в оборот в качестве пилотной за счет внедрения механизма инфраструктурных облигаций», — ранее поясняли в правительстве региона.

Другим направлением использования инфраструктурных облигаций собеседник в правительстве назвал строительство дублера проспекта Гагарина, чья стоимость может превысить 18 млрд руб. В марте проект прошел госэкспертизу, однако денег на его реализацию нет.

Данный механизм планируется использовать и для масштабного редевелопмента исторических территорий в центре Нижнего Новгорода, в частности берегоукрепления набережных по обоим берегам Оки. Как писал “Ъ-Приволжье”, работы на набережных с элементами благоустройства оцениваются в 10 млрд руб. и будут выполнены по концессии с дочерними структурами Сбербанка. Возвращать средства инвестору планируется за счет капитального гранта, состоящего из средств федерального и регионального бюджетов, а также инфраструктурных облигаций.

Из девяти пилотных регионов — участников программы инфраструктурных облигаций Нижегородская область представляется одним из наиболее привлекательных, считает глава Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров. Основным преимуществом господин Бурмистров называет концепцию редевелопмента исторических территорий, который в Нижнем Новгороде проще реализовать без привлечения дополнительного финансирования, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Использование инфраструктурных облигаций, по оценке эксперта, также позволит решить проблемы с инженерными сетями и подготовить новые площадки, которые станут интересны инвесторам.

Роман Рыскаль, Роман Кряжев