Клиническую картину переписывают

Частные медицинские организации Нижнего Новгорода направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Они просят его поддержать негосударственное медицинское сообщество и внести изменения в проект постановления правительства РФ «О лицензировании медицинской деятельности». Правительство предлагает обязать руководителей частных клиник иметь высшее медицинское образование. Те говорят, что сейчас должности управленцев и главных врачей разделены, такая структура доказала свою эффективность и нет необходимости ее менять.



Правительство РФ в марте направило на общественное обсуждение проект постановления «О лицензировании медицинской деятельности». В частности, оно содержит требование к руководителям частных медклиник иметь высшее медицинское образование. По новым правилам, если у директора клиники не будет высшего медицинского образования, то организация не будет соответствовать лицензионным требованиям, что станет грубым нарушением. Ассоциация нижегородских частных медицинских центров (включает 100 организаций) указывает, что сейчас в негосударственных медицинских организациях в основном разделены обязанности руководителя, который отвечает за административно-хозяйственное управление и может не иметь высшего медицинского образования, и его заместителя по медицинской части — главного врача, который получил профильное высшее образование. Если новые предложения правительства будут учтены, то частные клиники не смогут нанимать на должность генерального директора специалистов с финансовым, юридическим и экономическим образованием.

Кроме того, правительство планирует обязать частные клиники в течение года переоформить медицинские лицензии, выданные до дня вступления в силу нового постановления. В письме на имя Михаила Мишустина говорится, что такая формулировка приведет к тому, что подавляющее большинство медицинских организаций будут вынуждены переоформить лицензии, а эта процедура является одной из самых трудоемких и длительных.

Кроме того, правительство намерено обязать частные клиники размещать информацию о себе в единой государственной информационной системе здравоохранения. Однако, пишут нижегородские клиники, это требование невыполнимо, поскольку информационная площадка технически не готова для подключения большинства частных клиник, в ней зарегистрированы государственные и работающие по ОМС организации.

Предполагается, что новые требования будут действовать с 1 сентября 2021 года по сентябрь 2027 года.

Председатель правления Ассоциации нижегородских частных медицинских центров Алексей Душкин говорит, что ее участники единодушно выступили за сохранение должности директора, отвечающего за административно-хозяйственный блок, без требований к образованию, и должности главного врача или заместителя руководителя по медицинской части с профильным высшим образованием. Также они выступают против перелицензирования частных клиник, поскольку эти процедуры являются более сложными и длительными, чем в других отраслях, а медцентры сейчас работают по бессрочным лицензиям. Что касается загрузки данных в единую государственную систему, то клиники предлагают опробовать ее функционирование на пилотном регионе, а потом распространять практику по стране. Нижегородская ассоциация, под обращением которой также подписались ассоциации частных клиник Москвы и ЦФО и СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», просят Михаила Мишустина поддержать мнение участников рынка. Минздрав будет рассматривать предложения общественности до 15 апреля.

Руководитель сети клиник «Александрия» Ираида Верещагина предполагает, что идея обязать руководителей частных клиник иметь медицинское образование, вероятно, возникла из-за юридической коллизии. По ее словам, в Трудовом кодексе не прописаны требования об образовании к руководителю медицинской организации, но они установлены в нормативных актах о лицензионных требованиях, предъявляемых к медцентрам. При этом лицензирующие организации выдавали лицензии, не предъявляя требований к директорам. Теперь складывается юридическая практика, когда лицензирующие организации обращаются в суд, где указывают, что отсутствие профильного образования у руководителя частной клиники является нарушением лицензионных требований. «На мой взгляд, приведение законодательства к единообразию — положительная практика. Но, с другой стороны, нужно дать клиникам самостоятельно выбирать, какое образование должно быть у руководителя. Сейчас в большинстве клиник обязанности руководителя административного блока и главного врача разделены. Хороший врач — не значит хороший руководитель. Точно так же, как главный бухгалтер отвечает за ведение финансов в организации, главный врач отвечает за качество медицинских услуг. Если сейчас обязать менеджеров клиник иметь высшее медицинское образование, то многие из них останутся без работы, а эффективность управления центрами от этого не повысится и на качестве услуг это тоже никак не скажется», — рассуждает Ираида Верещагина.

Также госпожа Верещагина напомнила, что раньше медклиники оформляли новые лицензии каждые пять лет, однако несколько лет назад большинство работающих в Нижегородской области компаний получило бессрочные лицензии, теперь же правила игры для участников рынка снова предлагается изменить: «По бессрочным лицензиям мы проработали недолго. Если государство вновь собирается ввести практику переоформления лицензий, то рациональнее было бы ограничить срок действующих, а не заставлять компании вновь собирать все документы и оформлять их заново», — предлагает директор «Александрии».

Александра Викулова