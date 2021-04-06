В Краснодаре на 77% увеличился спрос на интернет-магазины, в Сочи – на 72% на рестораны

Рост спроса на покупку готового бизнеса зафиксирован в крупнейших городах Краснодарского края. Так, в Краснодаре по итогам первого квартала 2021 года на 77% чаще, чем в четвертом квартале предыдущего года, стали покупать интернет-магазины, при этом предложение готового бизнеса в сфере электронной торговли за тот же период выросло на 5%, подсчитали аналитики сервиса «Авито».

На втором месте по популярности - строительные компании (+37%), на третьем месте – предприятия общепита (+16%). Традиционных торговых предприятий стали покупать чаще на 13%, при этом предложений по их продаже стало больше на 12%. Незначительно вырос интерес к производственными компаниями - на 5%, к готовым бизнесам в сфере услуг - на 3%. Снизился интерес к предприятиям, работающим в сфере сельхозпроизводства – их стали реже покупать на 52%.

При этом ресторан в Краснодаре можно купить в среднем за 870 тыс. руб., торговое предприятие - за 550 тыс. руб., развлекательные заведения - за 850 тыс. руб., предприятия в сфере услуг - за 380 тыс. руб. Производственные компании стоят в среднем 1,2 млн руб., строительные – 350 тыс. руб., сельхозпредприятия – 1 млн руб.

В Сочи наибольший рост интереса зафиксирован к предприятиям общественного питания – их стали покупать чаще на 72% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года. Спрос на торговые увеличился на 60%, на компании, работающие в сфере – на 56%.

Ольга Логинова