Юбилейный вечер Морихиро Ивата

В честь праздника руководителя балетной труппы Нижегородского театра, выдающегося танцовщика и балетмейстера на нижегородскую сцену выйдут звезды балета первой величины из лучших театров страны — Нина Капцова (Большой театр), Анастасия Сташкевич (Большой театр), Анна Тихомирова (Большой театр), Екатерина Первушина (Кремлевский балет), Иван Васильев (Михайловский театр), Артем Овчаренко (Большой театр), Олег Ивенко (Татарский академический государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля), Юрий Выборнов (МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).



Юбилейный вечер станет кульминацией балетного фестиваля Морихиро Ивата, который проходит в театре со 2 по 9 апреля.

Он будет состоять из двух отделений — в первом Морихиро представит музыкально-хореографическую фантазию «Шопениана, или японские этюды», которая стала его знаковой, первой работой в Нижнем Новгороде. А во втором — на сцену, с номерами из разных балетов выйдут приглашенные звезды — заслуженная артистка России Нина Капцова (прима-балерина Большого театра), заслуженная артистка Республики Северная Осетия-Алания Анастасия Сташкевич (прима-балерина Большого театра), Анна Тихомирова (первая солистка Большого театра), Екатерина Первушина (прима-балерина Кремлевского балета), заслуженный артист России Иван Васильев (премьер Михайловского театра), заслуженный артист России Артем Овчаренко (премьер Большого театра, приглашенный солист Гамбургского балета), заслуженный артист Республики Татарстан Олег Ивенко (премьер Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М.Джалиля), Юрий Выборнов (солист Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко) и другие. За роялем — пианист Дмитрий Калашников, лауреат премии Президента РФ.

Зрителей также ждет встреча и с любимыми Нижегородскими артистами — Татьяной Казановой, Елизаветой Мартыновой, Татьяной Пельмеговой, Василием Козловым (Заслуженный артист РФ), Андреем Орловым и другими.

Кроме того, сам Морихиро выйдет на сцену под Революционный этюд Шопена, а во втором отделении артист станцует под музыку Высоцкого «Все не так, ребята». Возможно, это будет последний выход на сцену Морихиро, как танцовщика.

«Имя Морихиро Ивата в мире балета можно считать синонимом трудолюбия, таланта, мудрости и поразительно внимательного, бережного отношения к русской школе классического танца. Не удивительно, что в честь его праздника, чтобы поздравить Морихиро и выступить на нашей сцене, приедут лучшие танцовщики современности. Это уникальная возможность для нижегородского зрителя, знаю, что многие столичные поклонники балета уже приобрели билеты, поэтому рекомендую вам не пропустить это событие», — сказал художественный руководитель театра Александр Топлов.

Начало концерта в 18.00

Приобрести билеты можно на сайте театра: http://operann.ru/yubilejnyj-vecher-morixiro-ivata.html