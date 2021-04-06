Дмитрий Артюхов и Магомедсалам Магомедов обсудили вопросы межнациональных отношений на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов и заместитель главы администрации президента Магомедсалам Магомедов обсудили ситуацию в сфере межнациональных отношений в регионе. Рабочая встреча прошла в Салехарде в рамках II форума коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока РФ.

В пресс-службе губернатора рассказали, что основными темами разговора стали обстановка в сфере межнациональных отношений в регионе, защита и обеспечение прав КМНС, поддержка изучения и преподавания родных для них языков, в том числе в педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.

«Ямал является образцовым регионом по показателям выполнения закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов. Численность этих народов в ЯНАО растет, значит, они удовлетворены заботой, которая проявляется в их отношении»,— отметил господин Магомедов.

По его мнению, стабильная обстановка в сфере межнациональных отношений способствует развитию экономической и социальной областей в регионе. Как пояснил Магомедсалам Магомедов, 85% жителей Ямала положительно оценивают ситуацию в области межнациональных отношений — выше, чем в среднем по стране.

Анастасия Реутова