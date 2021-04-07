На Урале запустят сбор и утилизацию тары из-под пестицидов

Уральский федеральный округ (УрФО) в 2021 году войдет в проект Российского союза производителей химических средств защиты растений (ХСЗР) и Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) по сбору и переработке тары из-под пестицидов. По предварительным оценкам, на утилизацию в регионе может быть направлено около 200 тонн канистр в год. Сбор организует компания «Экополе» (учреждена Союзом и АЕБ). В качестве компании-подрядчика по сбору и вывозу тары в УрФО выступит филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по Оренбургской области.

«Специалисты филиала будут предварительно договариваться с хозяйствами о вывозе упаковки, выстраивая оптимальные маршруты для охвата как можно большего числа агрофирм, инструктировать аграриев о том, в каком виде должна предоставляться тара и впоследствии вывозить ее, используя собственный парк грузового транспорта. Договор, регулирующий оказание этих услуг в УрФО, уже подписан»,— рассказали в пресс-службе производителя химических средств защиты растений «Август», который является одним из инициаторов проекта. Перед сдачей сборщикам каждую канистру необходимо тщательно промыть и пробить у нее дно, чтобы она не представляла интереса для фальсификаторов, сообщили в компании. Для аграриев переработка тары бесплатна — нужно просто сдать канистры.

Площадка для складирования тары будет расположена в Оренбургской области, оттуда на утилизацию уральские канистры повезут в Пензу, где их переработкой займется ООО «Медпром». По предварительной оценке, в Челябинской и Курганской областях тары может быть собрано больше, чем в других регионах УрФО, считают в компании.

Проект по утилизации тары стартовал в 2012 году. Сейчас он охватывает четыре федеральных округа: Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский. По итогам 2020 года в этих округах на утилизацию было направлено 1800 тонн канистр.

По словам заместителя гендиректора компании «Август», исполнительного директора Российского союза производителей ХСЗР Владимира Алгинина, непереработанная тара может нанести ущерб экологии сама по себе, поскольку не разлагается в естественных условиях, а также за счет остатков содержавшихся в ней пестицидов. По его словам, сегодня ведущие производители пестицидов организуют и оплачивают утилизацию тары самостоятельно — в соответствии с устанавливаемым государством нормативом, какой процент упаковки всей реализуемой на рынке продукции должен быть переработан в этом году.

Часть своих затрат переработчик компенсирует посредством продажи полученного вторсырья. В ходе переработки канистры дробятся в крошку и гранулируются. Полученный гранулят продается как материал для изготовления дорожных столбиков, различных труб, в том числе канализационных и изоляционных, геосетки, садовой сетки, некоторых видов ритуальной продукции и других видов товаров, которые не соприкасаются с питьевой водой и пищей.