СКР проверит сообщение о 95-летнем ветеране, проживающем в аварийном доме на Урале

Следственный комитет (СКР) по Свердловской области организовал проверку информации о нарушении жилищных прав 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Виктора Слюсарева в Новой Ляле, сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне, 5 апреля, телеканал ОТВ опубликовал в сюжет, в котором говорится, что господин Слюсарев живет по договору соцнайма в доме, построенном в 1914 году. Квартиру 60 лет назад получила жена ветерана — Любовь Слюсарева. По словам госпожи Сюсаревой, в доме, который находится на печном отоплении, протекает крыша и прогнил фундамент. Однако дом до сих пор не признали аварийным.

По словам заместителя главы Новолялинского городского округа Сергея Лопаева, Виктор Слюсарев не являлся участником боевых действий, из-за чего власти не могут предоставить ему жилое помещение. По данным ОТВ, господин Слюсарев в военные года занимался подрывной деятельностью на оккупированной территории, и статус ветерана у него есть.

Ранее по данному факту провели проверки региональная прокуратура и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. В результате дом еще раз осмотрит жилищная комиссия.

Михаил Мананников