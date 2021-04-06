Банк Уралсиб снизил ставки по ипотеке с господдержкой

Банк Уралсиб снизил ставки по программе «Ипотека с господдержкой». Теперь минимальные ставки составляют:

5,75% годовых при сумме кредита от 3 млн рублей включительно;

6,5% годовых при сумме кредита до 3 млн рублей.

Оформить ипотеку на квартиру в новостройке по льготной ставке можно до 1 июля 2021 года.

Кредит выдаётся на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица. Максимальная сумма кредита до 12 млн рублей включительно — в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 млн рублей включительно — в других регионах присутствия Банка.

Срок кредитования в рамках госпрограммы — от 3 до 30 лет (включительно).

Возможна подача заявки на ипотечный кредит по двум документам: для этого достаточно паспорта и второго документа на выбор (ИНН, СНИЛС, водительское удостоверение или заграничный паспорт).

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или доме блокированной застройки (таунхаусе) у юридического лица по программе «Ипотека с господдержкой»: процентная ставка от 5,75% до 7,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от суммы кредита, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности заемщиков, а также страхования приобретаемой недвижимости (после ввода дома в эксплуатацию). Минимальная сумма кредита — 600 000 руб. Валюта кредита — рубли РФ. Срок кредита — от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита: до 12 000 000 руб. — при нахождении приобретаемой недвижимости в Москве, Московской обл., Санкт-Петербурге, Ленинградской обл. и до 6 000 000 руб. — в других регионах присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru; тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение — залог/залог прав требования приобретаемого объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Минимальный первоначальный взнос — 15%, при подаче заявки по минимальному пакету документов минимальный размер первоначального взноса составляет: не менее 30% — по программе «Ипотека по двум документам» для клиентов, работающих по найму, и не менее 40% — по программе «Ипотека по двум документам» для собственников бизнеса. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования — www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 01.04.2021 г. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.2015.