До конца года в Прикамье подключат к интернету более 300 социально значимых объектов

До конца 2021 года в Пермском крае планируется подключить к интернету более 300 социально значимых объектов, среди них — свыше 100 фельдшерско-акушерские пунктов (ФАПов), более 50 школ, здания органов местного самоуправления (ОМСУ), Росгвардии, пожарных частей, дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Доступ будет обеспечен в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

О необходимости подключить к интернету социально значимые объект во всех регионах страны ранее заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. «Приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. Это отразится на качестве жизни малых поселений», — отметил вице-премьер.

Реализация программы в Пермском крае началась в 2019 году. Всего за два года было подключено 442 социально значимых объекта: 144 ФАПа, 153 школы, а также объекты Росгвардии, ОМСУ и другие. Оператором являлся «ЭР-Телеком Холдинг». Всего к 2022 году к высокоскоростному интернету будет подключено 759 социально-значимых объектов.

В Прикамье также реализуется федеральная программа «Устранение цифрового неравенства». В 2021 году в крае будет построено около 1 тыс. км оптических линий связи в 39 населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек будут установлены Wi-Fi точки доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с. Радиус действия составляет до 100 метров, точки разместят таким образом, чтобы в зоны охвата входили социально значимые объекты населенных пунктов. В 2022-2030 годах в рамках УЦН точки доступа будут устанавливаться в населенных пунктах от 100 до 500 человек.