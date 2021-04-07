Сибирь на волне

В Алтайский край пришла первая волна весеннего паводка. Власти уже заявили о риске подтопления 182 населенных пунктов с населением более 45 тыс. человек. По данным МЧС, паводок в этом году наступил на несколько дней раньше средних многолетних значений. О начале первой волны говорят и в других регионах Сибири — в Иркутской области подтоплено 137 участков. В Красноярском крае губернатор Александр Усс заявил, что в зоне риска — около 7 тыс. домов в 42 муниципальных образованиях. Спасатели говорят, что в числе факторов, которые могут привести к наихудшему сценарию развития, — резкое повышение температуры воздуха. Синоптики отмечают, что наибольшая интенсивность снеготаяния придется на вторую декаду апреля.

Реки в южных районах Алтайского края начали вскрываться от льда. «Первая волна так называемого паводка, связанная с весенним половодьем, уже наступила по южным районам на два-пять дней раньше средних многолетних значений. Идет активная фаза вскрытия рек Чарыш, Алей, Ануй», — сказал начальник ГУ МЧС по региону Александр Макаров. По его словам, подъем воды уже зафиксирован на реке Алей, однако пока значения не критические. При наихудшем развитии ситуации в зону подтопления могут попасть 182 населенных пункта, в которых проживают более 45 тыс. человек, отметил он. Приток воды обеспечат таяние снега и вскрытие рек в горах, сообщают краевые власти: «Это произойдет, когда на территории Республики Алтай установится теплая погода: в конце мая — начале июня». По прогнозам спасателей, в ближайшие три дня погода в регионе существенно не изменится, вода продолжит прибывать.

«Мы уже неделю как боремся с талыми водами. Было подтоплено 258 участков, в которых проживали 627 человек. На утро сегодняшнего дня подтоплено 137 участков, подтопленных домов нет», — рассказал журналистам глава ГУ МЧС по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. По его словам, в южной и центральной части области за зиму выпало рекордное количество осадков — 159%. Согласно прогнозу, со второй декады апреля по вторую декаду мая вскрытие рек будет происходить на территории всего региона, на северных территориях этот процесс начнется после 5 мая. Всего в регионе подтоплению подвержены 97 населенных пунктов в 11 районах, отметил Вячеслав Федосеенко.

В Красноярском крае подтоплению подвержены 17 районов региона. «Сейчас по центральным и южным территориям мы проживаем два самых теплых дня — в Минусинске +17 градусов, в Красноярске +15–17 градусов. Получается проверка боем», — сказала глава МЧС по региону Игорь Лисин. Губернатор Красноярского края Александр Усс в эфире «Радио России» сказал, что в зоне риска находятся около 7 тыс. домов в 42 муниципальных образованиях: «Норма снега значительно больше в бассейнах таких рек, как Чулым, Мана, Туба, Кан и Енисей. Сейчас за уровнем воды следят 170 постов Росгидромета. Расслабляться нельзя».

По словам начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, среди факторов, которые могут привести к наихудшему сценарию развития паводка, — резкое повышение температуры воздуха, «а также влияние Горного Алтая и запаса его снегов на реку Обь и приточность водохранилища». «На мой взгляд, возможность наложения первой и второй волны паводка — не очень реальная, но ее нельзя исключать, чтобы не повторить то, что у нас происходило в 2015 году», — сказал он. В 2015 году в Новосибирской области произошел мощнейший паводок за последние полвека. Тогда из-за масштабного подтопления дачных и садовых участков власти ввели в регионе режим ЧС, уровень воды в реке Обь достигал 527 см при критической отметке для жилых кварталов в 550 см, а для дачных участков — 360 см.

Согласно данным начальника Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, в апреле среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы на 1–1,5 градуса по Томской области и до 2 градусов по югу Новосибирской области, около нормы — в Кузбассе, Алтайском крае, Республике Алтай. «По предварительному прогнозу, у нас будет очень теплая вторая декада апреля. И на нее придется наибольшая интенсивность снеготаяния именно в тех районах, которые я обозначил», — уточнил господин Люцигер.

Ранее полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло говорил, что в этом году в Сибири в зону подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживают 180 тыс. Также в зоне риска 265 социально-экономических объектов и 380 участков автодорог. Учитывая обильные снегопады в зимний период в Сибири, на Дальнем Востоке и Поволжье, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать в регионах России проверку исполнения законодательства, направленного на предотвращение негативного воздействия паводковых вод, сообщает Генпрокуратура РФ. В обязательном порядке будет оцениваться деятельность федеральных и региональных органов контроля, уполномоченных на проведение проверок в области защиты населения и территорий от ЧС.

Юлия Сасевич