Сочинца подозревают в обмане краснодарца на 1 млн рублей под предлогом трудоустройства в спецслужбы

Краснодарская полиция задержала 23-летнего жителя Сочи по подозрению в преступлении по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД кубанской столицы.

По данным полиции, сообщение о факте мошенничества поступило в дежурную часть ОП Прикубанского округа УМВД РФ от местной жительницы. Она рассказала, что ее сын познакомился с молодым человеком, который представился сотрудником спецслужб и предложил потерпевшему трудоустройство. Под предлогом проведения спецопераций, подозреваемый потребовал предоставить ему ноутбуки, фотоаппарат, мобильный телефон и денежные средства, после чего перестал выходить на связь. Обща сумма ущерба от мошеннических действий составила почти 1 млн руб.

В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан в городе Сочи и доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Выяснилось, что денежные средства он потратил на приобретение автомобиля, технику у сочинца удалось изъять. На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ведется следствие.

Ольга Логинова