«Большинство предложений представляют новостройки комфорт-класса»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие варианты представлены на рынке.

Менее 20% экспозиции квартир и апартаментов составляют лоты стоимостью до 8 млн, и большинство из них сконцентрировано на территории Новой Москвы. При этом на сделки с таким бюджетом в старых границах Москвы приходится только около 20%, посчитали эксперты сервиса «Синица».

Ценовой ориентир в 8 млн выбран брокерами неслучайно — он складывается из среднего размера ипотечного кредита и первоначального взноса в 20%. Средний размер ипотечного кредита в городе сейчас достигает почти 6,5 млн руб. Если добавить к нему сумму первоначального взноса, то бюджет, необходимый для приобретения жилья с привлечением банковских средств в столице, и составит около 8 млн руб. И в старых границах столицы, и в Новой Москве большинство предложений в рамках бюджета до 8 млн руб. представляют новостройки комфорт-класса — это в основном однокомнатные лоты и студии площадью около 30 кв. м.

По мнению экспертов, получается, что клиент, подбирающий вариант в старых границах Москвы стоимостью до 8 млн руб., скорее всего, остановит свой выбор на 35-метровой однокомнатной квартире в районе Люблино в комплексе комфорт-класса на стадии подготовки строительной площадки. В Новой Москве в пределах этого же бюджета можно подобрать объект в ближайших к МКАД районах.

И это будет также однокомнатная квартира, но еще более компактная — не более 30 м — и тоже в доме комфорт-класса, правда, уже на стадии возведения фундамента. Вместе с ростом строительной готовности подрастает и цена квартиры. За первые полгода реализации проекта цена может возрасти на 5% или даже на 7%.