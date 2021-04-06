Военные отработали ликвидацию условного химического заражения в Курской области

Специалисты курской бригады радиационной, химической и биологической защиты провели учения по ликвидации последствий условного химического заражения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

По сигналу оповещения военнослужащие отправились в очаг заражения для проведения радиационной, химической и биологической разведки. При помощи термодымовых машин ТДА-3 военные обеспечили защиту от высокоточного оружия противника, а затем провели обеззараживание и приступили к химическому контролю местности. Техника обрабатывалась тепловыми машинами. В учениях было задействовано более 300 военнослужащих.

Олег Мухин