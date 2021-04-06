Более 50% заявлений на включение в список представителей коренных народов подали ямальцы

Жители России подали около 2,5 тыс. заявлений на включение в реестр граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, сообщил оперштаб Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Советующую информацию озвучил начальник управления государственной политики в сфере межнациональных отношений федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Тимур Цыбиков на II форуме коренных малочисленных народов Севера. По его словам, более половины заявлений поступило от жителей Ямала.

В октябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин постановил с 2022 года вести единый список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Преимущества такого списка — в упрощении процедуры получения льгот: людям не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность и право на льготы. Вести реестр будет ФАДН. В него внесут паспортные данные представителей коренных народов, номера ИНН и СНИЛС, а также сведения о ведении или неведении традиционного образа жизни. Список будет формироваться по заявлениям, при этом общины также будут вправе предоставлять сведения и документы. Подать заявление можно через МФЦ.

Форум проходит в Салехарде с 4 по 8 апреля. В частности, в нем принимают участие Арктический совет, Университет Арктики, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Предыдущий форум прошел в марте 2017 года. В его работе приняли участие около 600 человек.

Михаил Мананников