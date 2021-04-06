К юбилею Рыбинска на набережной установят финно-угорский арт-объект

В городе Рыбинске Ярославской области к 950-летнему юбилею на набережной Волги будет установлен новый арт-объект, сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что новая городская достопримечательность создается на основе артефактов, которые были найдены в Усть-Шексне. Арт-объект будет представлять финно-угорскую шумящую подвеску высотой 4 м.

«Арт-объект выглядит как сдвоенное изображение коня, а если смотреть со стороны – как плывущая ладья. Он будет из стали и современных материалов, имитирующих литье, с элементами ковки и сварки. При прикосновении и порывах ветра подвеска будет издавать шумящий звук»,– говорится в сообщении пресс-службы.

Установят арт-объект на нижней набережной Волги. На нем укрепят табличку с QR-кодом, по которому можно будет ознакомиться с историей места, где положено начало современного города Рыбинска.

Антон Антонов