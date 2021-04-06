В Краснодарском крае планируют создать сеть из 21 яхтенной марины

Концепцию развития сети яхтенных стоянок в рекреационных зонах на черноморском и азовском побережьях Краснодарского края предложило ООО АБ «Гор-Ппроект». Согласно документу, планируется создать систему марин, 17 из них – на берегу Черного моря, 4 – на берегу Азовского. Из них одна уже создана и эксплуатируется с 2014 года – это Сочи Гранд Марина на 300 стояночных мест, еще одна строится в Геленджике. Оставшиеся планируется построить или же реконструировать и расширить существующие морские комплексы.

В результате реализации концепции, в Сочи будет функционировать в общей сложности восемь марин, каждая вместимостью от 300 до 800 яхт, в Геленджике, Анапе и Новороссийске – по две. Также предусмотрены яхтенные стоянки в Туапсинском районе, Джубге, Ейске и других прибрежных муниципалитетах. Самой крупной из них станет стоянка на 1000 судов в Алексино (Новороссийске).

Создатели концепции оценивают экономический эффект платной от стоянки яхт при заполнении марин на 80% и средней стоимости стоянки пятнадцатиметровой яхты 800 тыс. руб. в год общую сумму более 8 млрд руб. ежегодно.

Ольга Логинова