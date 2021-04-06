Две женщины в Татарстане умерли от коронавируса

Минздрав Татарстана сообщил еще о двух смертях среди жителей республики от коронавируса. В результате общее количество жертв COVID-19 в регионе достигло 428 человек.

В частности, речь идет о двух женщинах 1951 и 1955 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован»,— отмечают в минздраве.

Всего на 6 апреля в Татарстане инфицированы коронавирусом 19 633 человека, в том числе 36 – за последние сутки. Выздоровели за весь период 16 664 человека, в том числе 58 — за сутки.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"