Нижегородский ФРП предложили докапитализировать на 600 млн рублей

Нижегородский бизнес-омбудсмен Павел Солодкий выступил с инициативой докапитализировать региональный Фонд развития промышленности (РФРП) и венчурных инвестиций на 600 млн руб. из средств областного бюджета. Об этом он сообщил, выступая с отчетом о проделанной за 2020 год работе.

В материалах к отчету говорится, что в 2020 году фондом была получена субсидия в 108,8 млн руб. Эти средства были направлены на выдачу совместных с федеральным Фондом развития промышленности займов по программам «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» по льготным ставкам. Также через региональный ФРП на помощь нижегородским предприятиям было направлено 249 млн руб. федеральных средств. Поддержку получили семь промышленных предприятий.

Сумма требующейся докапитализации указана на основании предварительных расчетов доходности РФРП, с учетом установленных федеральным ФРП процентных ставок по совместным займам и конкурентных ставок по собственным программам. По этим расчетам, докапитализация регионального ФРП позволит поддержать около 40 нижегородских промпредприятий.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, РФРП создавался в 2017 году с капиталом 95 млн руб., который с тех пор не увеличивался. Летом 2020 года Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей обращалась в областное заксобрание с предложением инициировать докапитализацию РФРП минимум на 500 млн руб. На конец 2020 года этот вопрос так и не был решен. В областном правительстве тогда заявили, что в условиях пандемии на федеральном и областном уровнях был запущен ряд других программ льготного кредитования и у предприятий был выбор, по какой линии получить поддержку.

Андрей Репин