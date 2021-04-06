«Белгородский хладокомбинат» в 2020 году увеличил выручку и прибыль

Крупный производитель мороженого АО «Белгородский хладокомбинат» по итогам 2020 года увеличил выручку и чистую прибыль по сравнению с 2019-м. Об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

Выручка производителя за год увеличилась с 940,2 до 966,2 млн руб. При этом себестоимость продаж снизилась с 845,3 до 823,2 млн руб. Прочие доходы увеличились с 15,5 до 30,8 млн руб., прочие расходы — с 21,9 до 44,2 млн руб. В результате чистая прибыль выросла с 4,1 млн руб. до 34 млн руб., следует из отчетности.

Олег Мухин