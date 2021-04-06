«Владелец клуба наверняка будет требовать от Гончаренко яркой атакующей игры»

Виктор Гончаренко официально возглавил ФК «Краснодар». Контракт с бывшим наставником ЦСКА подписан на два сезона до лета 2023 года. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

О «романе» ФК «Краснодара» и Гончаренко начали говорить еще до отставки тренера из ЦСКА. Но назначение произошло только сейчас. По неофициальной информации, зарплата белорусского наставника на новом рабочем месте составляет € 1,5 млн в год. Мурад Мусаев получал в этом статусе в три раза меньше. За назначение Гончаренко говорят опыт в том числе работы с молодежью и похожая схема игры. Так что новый тренер подходит южанам, уверен комментатор Эльвин Керимов: «Я думаю, Гончаренко — подходящий вариант. У ЦСКА были сложности с результатом, но при нем это был играющий клуб, показывающий комбинационный футбол с владением и переходами в атаку через короткий и средний пас».

Но не все так однозначно. Владелец клуба Сергей Галицкий наверняка будет требовать от Гончаренко яркой атакующей игры. А вот сможет ли белорусский тренер поставить южанам такой футбол, даже с учетом звезд, которых приглашали под Лигу чемпионов, неизвестно, рассказал “Ъ FM” футбольный аналитик Константин Клещев: «А вообще, зачем Галицкому нужен Гончаренко? Владелец “Краснодара” определяет стратегию развития клуба, он много говорил о красивой игре, которую должен показывать ФК. Умеет ли Гончаренко ставить такую игру, мы до сих пор не знаем, потому что в ЦСКА это ему явно не удалось».

Также не будем забывать, что до Гончаренко в «Краснодаре» работали наставники, которые не могли возразить Галицкому. Мусаева некоторые СМИ вообще называли карманным тренером. Гончаренко — человек вспыльчивый и не будет делать все, что ему скажут. Поэтому некие трения между ним и Галицким вполне возможны, считает футбольный эксперт Александр Гришин:

«Наверняка Галицкий не отступится от своего футбола, он будет просить, чтобы Гончаренко играл в атаку.

И если тренер будет строить игру в пять защитников, то, наверное, президенту “Краснодара” это не очень понравится. Но мы видели, что Гончаренко с пяти защитников в ЦСКА перешел на четырех и сделал клуб лучшей атакующей командой. Так что и здесь, наверное, Виктор Михайлович перестроится и покажет хороший результат».

Есть шансы сделать хорошую команду, тем более, в межсезонье «Краснодар» вполне может усилиться. Защитной линии клуба это точно не повредило бы. В любом случае в чемпионате РПЛ появилось еще одно принципиальное противостояние. Теперь в матчах «Краснодара» и ЦСКА наверняка будет больше огня.