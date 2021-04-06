В ННГУ разработали приложение для определения биологического возраста

Ученые Нижегородского университета Лобачевского (ННГУ) провели первое в России исследование для поиска маркеров возраст-зависимых патологий. На основе этих данных команда сотрудников университета разработала мобильное приложение BioAgeCalculator (доступно в Google Play), сообщили в ННГУ. С его помощью любой может определить свой биологический возраст.

На первом этапе ученые провели исследование по модели определения возраста PhenoAge. В нем участвовали различные группы жителей Нижегородской области, в том числе здоровые добровольцы, долгожители и лица с ускоренным старением. Затем было сделано эпигенетическое исследование, по результатам которого разработали мобильное приложение.

Чтобы воспользоваться приложением, необходимо в один день сдать анализы крови и маркеры метилирования ДНК с использованием диагностической системы. Результаты нужно загрузить в калькулятор. Приложение рассчитает реальный биологический возраст организма, что позволит оценить состояние здоровья и скорректировать процессы старения.

«Ученые обращают внимание, что наибольший интерес представляют данные расчета биологического возраста за несколько лет и рекомендуют сдавать анализ раз в год для отслеживания изменений состояния организма»,— говорится в сообщении ННГУ.

Анастасия Еремина