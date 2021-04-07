Крупный рогатый КДВ

Томская кондитерская группа КДВ приобрела три молочных агрокомплекса в Тамбовской области. Один из них — «Тамбовагроинвест» — раньше принадлежал датским Danrus Agro ApS и Avgas ApS, два других — «Мегаферма „Шереметьево“» и ООО «Пичаево-нива» — казанскому агрохолдингу «Красный восток». Аналитики отмечают, что поголовье КРС в этих хозяйствах позволит КДВ не только закрыть потребность в сырье для собственных кондитерских производств, но и, при желании, запустить молочное направление.



ООО «КДВ агрохолдинг» (входит в томскую кондитерскую группу КДВ), по данным ЕГРЮЛ, стало владельцем трех агрокомплексов в Тамбовской области. Томская компания получила 100% ООО «Тамбовагроинвест», владеющего АО «АК „Тамбовский“» (25,5% принадлежит КДВ через дочернее ООО «Орелагроинвест»). По данным «СПАРК-Интерфакс», эти доли с середины марта находятся в залоге, в том числе у прежних владельцев. До продажи 49% в капитале «Тамбовагроинвеста» принадлежали датским Danrus Agro ApS и Avgas ApS, 19,5% — сингапурской Pinnacle Group of Companies Pte., остальное — Ларисе Гинзбург, Галине Кордун, Геннадию Милашу, Дмитрию и Антону Мостманам.

С февраля «КДВ агрохолдинг» также указан в ЕГРЮЛ единственным владельцем ранее принадлежавших казанскому агрохолдингу «Красный восток» 100% ООО «Мегаферма „Шереметьево“» и ООО «Пичаево-нива». В «КДВ групп» сообщили, что комментировать приобретение тамбовских активов пока не будут. В то же время в «КДВ групп» отметили, что заводов по переработке молока и собственного производства молочной продукции у компании на данный момент нет.

«КДВ групп» (ТМ «Кириешки», «Бабкины семечки», «Яшкино», ОZеra, «Кириешки», «Чипсоны» и др.) объединяет 15 фабрик в разных регионах России, на которых выпускается 700 видов продукции, в том числе кондитерские изделия, снеки, чай, кофе и соки. Головной офис находится в Томске. По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «КДВ групп» в 2019 году получило 144,4 млрд руб. выручки и 875,1 млн руб. чистой прибыли.

В управлении сельского хозяйства Тамбовской области „Ъ-Сибирь“ сообщили, что «Агрокомплекс „Тамбовский“» специализируется на животноводстве молочного направления и полеводстве. У компании около 46 тыс. га посевных площадей для размещения зерновых культур и 850 голов крупного рогатого скота (КРС) молочных пород. Как сообщал „Ъ“, в начале марта 2021 года ФАС получила ходатайство ООО «АПК „Юность“», принадлежащего Петру Будагову, о приобретении 98,98% ООО «Тамбовагроинвест». Директор «Совэкона» Андрей Сизов тогда оценивал стоимость сельхозземель в Тамбовской области в 40–60 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, активы агрокомплекса «Тамбовский» могут стоить 1,76–2,64 млрд руб. Причины отказа от сделки в АПК «Юность» не прокомментировали.

«Пичаево-нива» и «Мегаферма „Шереметьево“» ранее входили в периметр одного из крупнейших российских производителей сырого молока в РФ — агрохолдинга «Красный восток» (Татарстан). По данным официального сайта агрохолдинга, «Мегаферма „Шереметьево“» рассчитана не менее чем на 4 тыс. голов КРС. По информации властей региона, валовой надой молока на предприятии в 2020 году составил 8 тыс. т, в том же году, уточняют власти, было завершено строительство второй очереди животноводческого комплекса с инвестициями 20 млн руб.

«Пичаево-нива», которая, по данным региональных властей, специализируется на выращивании зерновых, планировала в 2021 году ввести молочный комплекс на 5,3 тыс. голов стоимостью $80 млн. Как сообщил „Ъ-Сибирь“ начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Пичаевского района Тамбовской области Виктор Лазутин, полностью реализовать эти планы компания «Красного востока» не успела, а будет ли их выполнять новый собственник, «вызывает сомнения». «Их хотела купить другая компания — „Юго-восточная агрогруппа“, но сделка не состоялась»,— сказал он. Как сообщал „Ъ“, в сентябре 2020 года ФАС удовлетворила ходатайства ООО «Юго-восточная агрогруппа» (входит в ГК АСБ) о приобретении долей в ООО «Пичаево-нива» и ООО «Мегаферма „Шереметьево“». Председатель совета директоров «Красного востока» Владимир Панков тогда заявил „Ъ“, что «сделки закрыты». В «Юго-восточной агрогруппе» отказались от комментариев по этим активам.

По данным господина Лазутина, кроме молочных комплексов в Пичаевском и Тамбовском районах, группа КДВ приобрела земельные участки для растениеводства в Сосновском и Первомайском районах Тамбовской области. Точной информацией о планах компании в регионе представитель райадминистрации не располагает. По его данным, группа поставляет молоко с приобретенных комплексов на свое кондитерское предприятие в Воронеже. Кроме того, по его информации, у компании есть договор поставки с «Вимм-Билль-Данном» (входит в Pepsico.— „Ъ”).

По словам гендиректора «Союзмолока» Артема Белова, кондитерская индустрия является крупным потребителем молочной продукции, в первую очередь — сухого молока и сыворотки. По словам эксперта, покупка КДВ агрокомплексов может говорить о намерении группы выйти на новые для себя рынки — производство сырого молока и растениеводство, а не только о желании обеспечить сырьем собственный кондитерский бизнес. «Молочный бизнес привлекателен с точки зрения доходности, устойчивого спроса на сырье»,— сказал он.

Артем Белов также отметил, что купленные КДВ хозяйства владеют банком земли, который значительно превышает потребность животноводческих комплексов, что тоже «дает возможности для развития различных направлений сельскохозяйственного бизнеса». Он уточнил, что производство сырого молока в РФ ежегодно растет на 3–3,5%, однако спрос на готовую продукцию, который сильно зависит от динамики реально располагаемых доходов населения, в последние годы неустойчив. В то же время эксперт отмечает, что «тренд на развитие экспорта и снижение импорта дает российским компаниям дополнительные возможности для развития».

Дарья Решетникова