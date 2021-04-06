В Калмыкии пресекли деятельность подпольного игорного клуба

В Элисте возбуждено уголовное дело о незаконной организации азартных игр (ст. 171.2 УК РФ) и об организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами дела является преступная группа, в состав которой входит более восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калмыкии.

По версии следствия, с октября 2019 года по октябрь 2020 года преступная группа организовала два игровых залов в Элисте. Сумма незаконного дохода, полученного злоумышленниками, составила 11 млн руб.

Наталья Шинкарева