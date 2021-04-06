Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал сбои в движении общественного транспорта в Ижевске, а также по межрайонным перевозкам. Он отметил, что существует несколько вариантов решения этой проблемы.

«Планы есть. Вариантов развития событий несколько, в том числе обратно создать госкомпанию. Перевозки, особенно межрайонные, — это качество жизни, не каждый предприниматель туда пойдет. По ИПОПАТу идут переговоры, не буду сейчас комментировать. Почему много сбоев? Те, кто приватизировал этот актив, не хотят его развивать, а выжать, все что можно. По ИжГЭТ вы знаете, что 18 трамваев новых поступило. Проблема серьезная и она в фокусе моего внимания. Надеюсь, что с наступлением огородной истории у нас такого напряжения не будет»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, что в октябре 2020 года в Ижевске утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. При оплате наличными его стоимость выросла с 20 до 25 руб., при безналичной оплате — 23 руб.