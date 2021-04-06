Дмитрий Миронов провел первое заседание молодежной комиссии Госсовета

Сегодня, 6 апреля в Москве состоялось первое заседание комиссии Госсовета России по направлению «Молодежная политика», председателем которой является губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что на заседании комиссии были обсуждены планы по реализации молодежной политики в регионах страны.

По словам Дмитрия Миронова, комиссия будет заниматься анализом и оценкой результатов федеральных и региональных проектов, связанных с реализацией молодежной политики, а также обеспечивать их научно-методическую и экспертно-аналитическую оценку.

«Нам важно быть в постоянном контакте и прямом взаимодействии с самой молодежью, видеть и понимать ее настроения и потребности, делиться лучшими практиками организации работы. Эта цель должна быть главной в нашей с вами деятельности. Молодые люди сегодня очень активны, у них рождается множество инициатив и интересных идей. Важно их поддержать»,— отметил господин Миронов на заседании комиссии.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин сформировал новый состав Госсовета. Дмитрий Миронов стал председателем комиссии нового Госсовета по направлению «Молодежная политика».

Алла Чижова