В Кузбассе вернут бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров

С 1 мая в Кузбассе возобновится бесплатный проезд для пенсионеров, сообщила пресс-служба правительства региона. Льготы будут действовать с понедельника по четверг до 1 октября.

«Сейчас в Кузбассе стабильно низкий уровень заболеваемости коронавирусом, что позволяет возобновить данную льготу. Уже с мая, когда начнется сезон садово-огородных работ, кузбассовцы пенсионного возраста смогут бесплатно ездить на трамваях, троллейбусах, городских и пригородных автобусах и электричках»,— сказал губернатор Сергей Цивилев.

Действие льготного проезда было приостановлено в области в мае прошлого года. Глава регионального минтранса объяснял, что это вынужденная мера, направленная для защиты здоровья жителей, которые наиболее подвержены заражению COVID-19.

Екатерина Лукашевич