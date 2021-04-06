В Новороссийске отменили аукцион «Водоканала» на покупку иномарки за 2,5 млн рублей

В Новороссийске прокуратура выявила нарушение в условиях проведения аукциона, заказчиком в котором выступал МУП «Водоканал», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В сообщении сказано, что предприятие планировало купить автомобиль Toyota Camry за 2,5 млн руб. с панорамным остеклением, обивкой сидений кожей, с не менее чем шестью аудиодинамиками, бортовым компьютером, сиденьями с электрорегулировкой поясничной опоры и т. д. «Заказчиком допущены нарушения при обосновании начальной максимальной цены договора, что привело к ее значительному завышению»,— сказано в сообщении. Отмечается, что закупка не соответствует основным целям деятельности «Водоканала», который в течение трех лет терпит убытки. Электронный аукцион был отменен.

Наталья Шинкарева