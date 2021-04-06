В Удмуртии незаконно вырубили лес на 1 млн рублей из-за ошибки в декларации

В Граховском лесничестве в Удмуртии вырубили лесные насаждения из-за неправильного определения границ участков их фактической рубки, которые не соответствовали границам в лесной декларации. Ущерб составил более 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Из-за отсутствия состава преступления и отсутствия умысла у лесопользователя было отказано в возбуждении уголовного дела по ст. 260 УК РФ. Вместе с тем, причиненный ущерб подлежит возмещению. Лесопользователь подготовил почву для дальнейшего лесовосстановления и возместил в бюджет России оставшийся вред на сумму более 900 тыс. руб.