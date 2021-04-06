На ремонт Окского съезда направят 17,6 млн рублей

Окский съезд в Нижнем Новгороде на участке от площади Лядова до Молитовского моста отремонтируют до 3 августа. Протяженностью ремонтируемого участка составит около 1,5 км, стоимость работ — 17,6 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

На время проведения ремонта проезжую часть сузят до одной полосы, скорость ограничат 40 км/ч, пояснили в Главном управлении по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей (ГУММиД). Кроме этого, временно будет полностью перекрыт спуск к Молитовскому мосту для ремонта дорожного полотна. Предполагается, что работы займут три ночи. Движение для автомобилей на это время организуют по встречной полосе. Когда именно начнется ремонт, не уточняется.

Подрядчиком выступит ООО «Корпорация Стройинвест», которое получило контракт на ремонт дорог общего пользования местного значения в Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода на 2021 год. Стоимость контракта составила около 58 млн руб. Кроме Окского съезда, подрядчик также ремонтирует улицы Геологов, Кащенко и транспортную развязку на пересечении проспекта Гагарина с улицей Ларина.

Анастасия Еремина