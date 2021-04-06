Жителя Дона будут судить за убийство своего знакомого при настройке тепловизорного прицела

Перед судом предстанет 57-летний житель Ростовской области, которого правоохранители подозревают в убийстве по неосторожности своего знакомого (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, в начале декабря 2020 года подозреваемый попросил своего знакомого помочь наладить работу тепловизорного прицела винтовки. Мужчины выехали на территорию Каменского района, подготовили стенд и мишень для пристрелки оружия. В итоге подозреваемый не убедился в том, что его знакомый находится на безопасном расстоянии от стенда, и по неосторожности выстрелил ему в голову. Потерпевший скончался на месте.

Наталья Шинкарева