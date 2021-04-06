Власти в Ярославле рассказали о влиянии чумы свиней на человека

Вирус африканской чумы свиней не опасен для здоровья человека, сообщили в департаменте ветеринарии правительства Ярославской области. Директор департамента Александр Чавгун прокомментировал ситуацию в связи с выявлением генома вируса африканской чумы свиней в печеночном паштете, продукция которого поступила в 40 магазинов Ярославской области.

«Вирус, находящийся в продукции, не представляет опасности для здоровья человека. Однако он смертельно опасен для домашних свиней и диких кабанов»,— пояснил господин Чавгун.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что геном вируса африканской свиной чумы был обнаружен в печеночном паштете, попавшем в 40 магазинов Ярославской области, представляющих две торговые розничные сети. Опасную продукцию поставил в регион производитель паштета из Белгородской области. Специалистами регионального управления Россельхознадзора и областной ветслужбы была изъята из оборота вся партия опасного паштета, которая была уничтожена. Помещения, где хранился паштет, были продезинфицированы.

Ранее в Ярославле ветконтроль выявил очаг африканской чумы свиней в хозяйстве исправительной колонии №8. На внеочередном заседании областной противоэпизоотической комиссии было принято решение уничтожить все поголовье свиней и продукцию свиноводства в хозяйстве ИК-8. Уничтожению подлежали 294 головы. Кроме того, на подъездных путях к очагу заражения были установлены дезбарьер и шлагбаум, а также выставлены указатели с предупреждением об опасности.

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Ярославле губернатор области Дмитрий Миронов ввел своим указом карантин на нескольких территориях региона до 24 июля 2021 года.

Алла Чижова