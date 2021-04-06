Два случая укусов человека бешеными животными зафиксировали в Армавире за три дня

В Армавире за три дня зафиксировали два случая укусов человека животными с бешенством, сообщается на сайте администрации города.
2 апреля 2021 года специалистами городского ветуправления зарегистрирован один случай укуса человека домашней собакой с признаками бешенства. 5 апреля мужчину укусил домашний бешеный енот.
В связи с этим владельцам домашних животных рекомендовано провести питомцам ежегодную профилактическую иммунизацию против бешенства.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, в октябре 2020 года в Темрюкском районе больной бешенством барсук укусил охотника. Наличие заболевания у дикого животного подтвердили лабораторно.