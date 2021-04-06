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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Имущество Белгородского комбината хлебопродуктов стоимостью 714 млн рублей выставлено на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося Белгородского комбината хлебопродуктов (БКХП, бывшая структура «Белой птицы») Андрей Коняхин выставил на торги имущественный комплекс предприятия с начальной ценой 714,33 млн руб. Об этом говорится в аукционной документации.

На торгах единым лотом будут продаваться производственные здания и сооружения, земельные участки, инженерная и транспортная инфраструктура, оборудование, офисная техника и мебель, спецтранспорт (тракторы, тепловозы, погрузчики). Активы находятся в Белгороде на улице Макаренко. Часть имущества — в залоге у банка «Траст», еще часть — у Васильевской птицефабрики «Черкизово», в составе лота есть также и незалоговое имущество. Заявки принимаются до 13 мая, аукцион намечен на 14 мая.

Как «Траст» активизировал продажу белгородских активов — в публикации “Ъ”.

Олег Мухин


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