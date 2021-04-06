Имущество Белгородского комбината хлебопродуктов стоимостью 714 млн рублей выставлено на торги

Конкурсный управляющий обанкротившегося Белгородского комбината хлебопродуктов (БКХП, бывшая структура «Белой птицы») Андрей Коняхин выставил на торги имущественный комплекс предприятия с начальной ценой 714,33 млн руб. Об этом говорится в аукционной документации.

На торгах единым лотом будут продаваться производственные здания и сооружения, земельные участки, инженерная и транспортная инфраструктура, оборудование, офисная техника и мебель, спецтранспорт (тракторы, тепловозы, погрузчики). Активы находятся в Белгороде на улице Макаренко. Часть имущества — в залоге у банка «Траст», еще часть — у Васильевской птицефабрики «Черкизово», в составе лота есть также и незалоговое имущество. Заявки принимаются до 13 мая, аукцион намечен на 14 мая.

Как «Траст» активизировал продажу белгородских активов — в публикации “Ъ”.

Олег Мухин