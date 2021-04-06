Иосифа Хайцина не стали привлекать к ответственности за долги ОАО «ДОС»

В деле о банкротстве ОАО «Дзержинское оргстекло» («ДОС») арбитражный суд отказал конкурсному управляющем в привлечении к субсидиарной ответственности Иосифа Хайцина и его ООО Управляющая компания «Корунд Плюс» по обязательствам должника в размере 583,9 млн руб.

Возглавляемая господином Хайциным компания управляла ОАО «ДОС» в 2010 - 2015 годах. По мнению конкурсного управляющего Андрея Мисливца, финансово-хозяйственная деятельность велась не эффективно, в связи с чем дзержинский завод по итогам 2012 года получил убыток в размере 537,2 млн руб. и управляющая компания была обязана до февраля 2013 года подать на банкротство «ДОС», но этого не сделала.

УК «Корунд Плюс» и Иосиф Хайцин эти доводы опровергали. Их представители доказывали, что острого критического момента не было: рыночная стоимость имущества АО «ДОС» в 2013 году превышала размер обязательств перед кредиторами, а выручка должника за первое полугодие составила 660 млн руб. Подконтрольные Иосифу Хайцину компании пытались вывести химический завод из финансовых трудностей и погасили Сбербанку долг в пределах 510 млн. Причиной банкротства «Дзержинского оргстекла» его бывшие управленцы назвали последствия кризиса 2014 года, когда стоимость доллара США выросла в два раза, и в разы увеличилась ключевая ставка Центробанка. Кроме того, возбуждение в 2015 году дела о банкротстве также послужило основанием для спада производства. Тем не менее, в спорный период ОАО «ДОС» работало, в том числе выпуская по гособоронзаказу авиационные стекла для корпорации «Иркут». Ответчики также сообщили, что разрабатывали план вывода завода из кризиса и заключили мировое соглашение с кредиторами, рассчитывая погасить долги до 2026 года.

Изучив доказательства сторон и денежный оборот по расчетным счетам «ДОС», суд решил, что со стороны контролирующих лиц должника нарушений не было, и отказал во взыскании с них более полумиллиарда рублей в пользу банкрота. Также суд указал на пропущенный срок исковой давности.

Иван Сергеев