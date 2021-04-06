Курганский губернатор попросил заместителя министра спорта ускорить строительство ледовой арены

Губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи а заместителем министра спорта Азатом Кадыровым, прибывшим с рабочим визитом в Зауралье, попросил ускорить финансирование строительства ледовой арены в региональном центре.

Как сообщают в пресс-службе правительства области, федеральный проект «Спорт – норма жизни» предполагает строительство ледовой арены в 2023-2024 годах. Вадим Шумков попросил выделить средства, заложенные на 2024 год, раньше, чтобы построить объект быстрее.

Мы понимаем, что в каждом районном центре мы лед не построим, поэтому хотим разместить новую арену максимально выгодно для удобной логистики, чтобы можно было привозить ребят из соседних муниципалитетов для занятий»,- добавил глава региона.

Заместитель министра спорта ответил, что вопрос изменения сроков финансирования необходимо рассматривать дополнительно, но если будет готовый участок земли и проект, «вероятность положительного решения выше».