Часть жилого дома обрушилась в Канске

В Канске (Красноярский край) обрушилась часть жилого 30-квартирного дома. Как сообщает региональная прокуратура, в двухэтажном доме №11 на ул. Красноярской обрушилась стена санузла и одна квартира. По предварительной информации, пострадавших нет.

Исполняющий обязанности прокурора Каннского межрайонного прокурора и его заместитель прибыли к месту происшествия.

По информации регионального управления ГУ МЧС, сообщение об инциденте поступило в 15:20 (мск). Часть жителей аварийного дома разместятся в местной гостинице, остальные — у родственников.

Как сообщает управление Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, эвакуировано 42 человека, из них 18 детей. Следственные органы возбудили по факту инцидента уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). « По словам жильцов, несколько дней назад они сообщали в компетентные органы о начале разрушения стены дома, по предварительным данным, администрацией муниципального образования планировалось проведение реконструкции здания»,— отметили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Екатерина Лукашевич