В «Газпром газораспределение Пермь» сменились директора филиалов

В АО «Газпром газораспределение Пермь» произошла ротация директоров филиалов. Об этом сообщает пресс-служба компании. Директором Пермского районного филиала (ПРФ) АО «Газпром газораспределение Пермь» назначен Сергей Колесниченко, занимавший должность директора Чайковского филиала. Его место в Чайковском займет Виталий Котов, ранее уже работавший на этом посту, а в последние годы возглавлявший Краснокамский филиал. Должность директора ПРФ стала вакантной после того как руководитель этого филиала Сергей Старцев был назначен главным инженером компании.

Кроме того, на пенсию ушел Виктор Сидоренко, директор Березниковского филиала «Газпром газораспределение Пермь». На эту должность, а также на пост директора Краснокамского филиала проходит согласование новых руководителей.