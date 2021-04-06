Обновленный Jeep Compass получил автопилот

Jeep Compass Trailhawk 4xe. Фото: Jeep

Jeep Compass Trailhawk 4xe. Фото: Jeep

Jeep Compass Trailhawk 4xe. Фото: Jeep

Модернизированный автомобиль можно отличить по новым фарам и фонарям, переработанной решетке радиатора, а внедорожная версия Trailhawk получила новый передний бампер. В салоне полностью изменилась архитектура передней панели и расширился перечень доступного оснащения.

Рестайлинговый Compass получил 10,2-дюймовую цифровую приборную панель и новую мультимедийную систему UConnect 5 с тачскрином 8,4- или 10,1-дюймовым в зависимости от комплектации, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и другими функциями.

Компактный Jeep стал первой моделью марки на европейском рынке с автопилотом уровня Level 2 (автомобиль может самостоятельно удерживать полосу движения, выбирать полосу для опережения попутного транспорта, а также парковаться без вмешательства со стороны человека). Также кроссовер получил широкий перечень современных систем помощи водителю.

В Европе для автомобиля будут доступны 1,3-литровый бензиновый турбомотор на 130 л.с. или 150 л.с., а также 130-сильный 1,6-литровый турбодизель в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроссовер с такими моторами представлен только в переднеприводной версии.

С полным приводом будут предложены только гибридные версии 4xe со 190- или 240-сильными бензо-электрическими силовыми установками и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В продажу на европейском рынке обновленный Jeep Compass поступит до конца 2021 года в нескольких — Sport, Longitude, Limited, S и Trailhawk — комплектациях. Сроки появления рестайлингового кроссовера в России пока не названы. Напомним, текущее поколение модели на российском рынке стоит от 2,6 млн руб.