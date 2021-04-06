В Рыбинске капитально отремонтируют Вечный огонь

В городе Рыбинске Ярославской области планируют сделать капитальный ремонт мемориала «Огонь Славы», сообщили в пресс-службе городской администрации. В сообщении отмечается, что ремонт мемориала уже проводили в 2015 году, но из-за допущенной проектной ошибки, происходит ежегодное разрушение облицовочного плиточного покрытия, и после зимнего периода регулярно проводятся работы по поддержанию внешнего вида Вечного огня.

В пресс-службе рассказали, что при реконструкции мемориала шесть лет назад к основной плите, на которой расположены обелиск и стела, пристроили ступени, смонтированные на винтовых сваях.

«В результате такого проектного решения при подвижках почвы, которые возникают при промерзании, происходит сдвиг плиты, деформируется новая конструкция, облицовочная плитка отваливается. Решить вопрос можно капитальным ремонтом, определив технологию, приемлемую для нашего климата»,— рассказал заместитель главы города Алексей Рябченков.

По словам господина Рябченкова, в 2021 году ко Дню победы подрядная организация «Азимут плюс» по гарантийному сроку восстановит облицовочную плитку на мемориале. После 9 Мая начнутся работы по определению состояния основной бетонной плиты и причин ее разрушения.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в 2019 году на благоустройство мемориала «Огонь Славы»» было потрачено 2,5 млн руб., полученных из регионального бюджета по итогам конкурса, проводимого в рамках целевой программы по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан. Ремонтные работы выполняла организация «Азимут плюс».

Алла Чижова