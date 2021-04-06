В Ростове Роспотребнадзор признал низкое качество водопроводной воды

По предварительным данным управления Роспотребнадзора, водопроводная вода, которая была взята на анализ в Ростове в апреле, не соответствует нормативам по мутности. Об этом стало известно во время планерного совещания городской администрации, которое проходило онлайн.

«В марте вода была взята после обработки на очистных сооружениях и соответствовала нормам. Роспотребнадзор продолжал мониторинг, и уже апрельские пробы по мутности не соответствовали нормативам. Если мы получим результаты лабораторных анализов, мы рассмотрим вопрос о привлечении к ответственности „Ростовводоканала“. В то же время нельзя забывать, что организацию водоснабжения обеспечивает орган местного самоуправления»,— сказал прокурор Ростова Петр Треглазов.

Как сообщалось ранее, в конце февраля жители Ростова в Instagram-аккаунте Ростовского «Водоканала» начали жаловаться на неприятный запах воды в кранах и отмечать аккаунт Василия Голубева. Губернатор раскритиковал ответственных чиновников за несвоевременное решение вопроса и поручил решить проблему в течение 10 дней. На очистных сооружениях была запущена угольная установка для очистки. При этом к концу марта неприятный запах, а также зеленоватый цвет воды не ушли. АО «Ростовводоканал» пояснил, что причиной стала промывка водопроводных сетей.

Наталья Шинкарева