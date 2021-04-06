В Новороссийске может появиться морской плавающий фонтан за 60 млн рублей

Власти Новороссийска предлагают жителям города проголосовать за целесообразность установки морского плавающего фонтана стоимостью 55-60 млн руб. Объект планируют разместить в районе памятника «Отцам основателям». Голосование проходит с 5 по 30 апреля на портале «Активный гражданин».

Согласно проекту, длина фонтанного комплекса составляет 50 м, высота 40 м. Он может работать в трех режимах – динамическом, светодинамическом и светомузыкальном. Дневной динамический режим предполагает водные картины, которые сменяют друг друга. Вечером включается светодинамический режим, когда к водным картинам присоединяется цветовая подсветка. Светомузыкальный (поющий) режим – это синхронная работа водных эффектов и цветов подсветки в такт музыке.

Как писал “Ъ-Кубань”, в ближайшие дни в Геленджике запустят фонтаны, теперь они будут работать круглый год. На курорте решили уйти от традиции включать фонтаны только к майским праздникам.

Наталья Решетняк