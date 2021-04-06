В Краснодарском крае завели дело о попытке незаконного вывоза двух дельфинов

В отношении предпринимателя из Краснодара возбуждено уголовное дело о попытке незаконного перемещения через границу двух дельфинов (ч.1 ст. 226.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

По данным ведомства бизнесмен заключил контракт с дельфинарием из Королевства Марокко на поставку черноморских афалин и оформил временный вывоз из России двух особей. Согласно предоставленным бизнесменом документам, афалина Мари была рождена на территории Краснодарского края, а Клио - на основании разрешения на добычу выловлена более 20 лет назад на территории России для содержания в дельфинарии. Во время проверки документов специалисты выявили, что предприниматель предоставил поддельный акт о рождении черноморской афалины по кличке Мари. «Также установлен факт подделки разрешения на добычу черноморской афалины по кличке Клио»,— сказано в сообщении. Рыночная стоимость особей дельфинов составляет 2,5 млн руб.

В сообщении отмечается, что черноморская афалина включена в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

Наталья Шинкарева