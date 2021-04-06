Александр Бречалов рассказал, чем бы хотел запомниться жителям Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал на пресс-конференции, чем бы он хотел запомниться жителям региона. Он подчеркнул, что для него главное, чтобы республика стала самым предпринимательским регионом России.

«Из тех объектов, которые ключевые, главный комплекс оружейного завода. Он, наверное, самый сложный. Первый этап сделали два года назад, ко второму переходим — изыскательские работы. Очень хочу этот проект завершить. Там невероятные суммы от 3 до 5 млрд руб., но очень хочу завершить. Аэропорт тоже хочу реализовать. Сейчас мы находимся в библиотеке — в 2017 году здесь было страшно. Да, хочу всем этим запомниться. Завершить хочу 50-метровый бассейн. Нужно реконструировать ледовый дворец "Ижсталь". Общественные пространства, я считаю, важны, Центральная площадь — хотелось бы эспланаду завершить. Могу еще долго перечислять. Главное, хочу, чтобы запомнилось, что Удмуртия — это самый предпринимательский регион России. Это единственный путь и Удмуртии, и страны»,— отметил господин Бречалов.