Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает об истории музея и о том, какую роль в ней сыграл президент Франции Валери Жискар д’Эстен.

Как сообщает западная пресса, отныне парижский Музей Орсе будет переименован в честь Валери Жискара д’Эстена, который был президентом Франции с 1974 по 1981 годы. Именно Жискар д’Эстену принадлежит заслуга образования этого музея, который входит в тройку самых посещаемых парижских и в десятку мировых музейных институций. Теперь он будет называться Musee d’Orsay — Valery Giscard d’Estaing.

Некогда это был одноименный вокзал и отель на левом берегу Сены, прямо напротив Лувра. Он открыт в 1900 году, стал первым в мире электрифицированным вокзалом и обслуживал направление Париж—Орлеан. Уже в 1939-м движение отсюда прекратилось, здание долго собирались снести, но тут вмешался тогдашний президент Жорж Помпиду, который предложил преобразовать вокзал в музей. При преемнике Помпиду, д’Эстене, было принято окончательное решение о формировании коллекции. А открылся музей уже при Франсуа Миттеране, в 1986 году.

Коллекция, которая включает живопись, скульптуру, архитектуру, мебель, кино, фотографию, музыку и художественное оформление оперы, то есть сценографию, изначально была составлена из собраний парижских дворцов и музеев, с уклоном в показ искусства 1850-1910 годов, то есть импрессионистов и их ближайших последователей и современников. Интересно, что пополнение коллекции идет весьма активно за счет дарения меценатов, а также применения французского закона о наследстве, позволяющего наследникам уплатить налог на вступление в наследство как деньгами, так и частью наследуемого имущества. В 2016-м состоялось крупнейшее в истории музея дарение: 600 скульптур, картин и рисунков, преимущественно группы «Наби», подарили Спенсер и Марлен Хейс из Техаса. А нынешние преобразования музея стартовали в марте 2020-го с анонимного дара в €20 млн.

94-летний Валери Жискар д’Эстен скончался в декабре прошлого года от последствий COVID-19. Теперь его имя носит и Музей Орсе, и его филиал — Музей Оранжери — в котором, к слову, хранятся знаменитые «Кувшинки» Клода Моне.