«Человеческий фактор — ключевое понятие безопасности»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, какие методы наиболее эффективны при обучении вождению.

Тотальный диктант на знание русского языка проводится у нас уже без малого два десятка лет. Но «Всероссийский диктант ПДД» — это, мне кажется, что-то новое. Точно так же, как состязания на лучшее знание правил русского языка придуманы с целью популяризации грамотности, так и новая инициатива должна поспособствовать лучшему знанию правил, которые многие из нас после экзамена сразу забывают, а некоторые, не будем лицемерить, вообще их не учили.

Конкурс проходит в официальном приложении «Дром ПДД». Участники решают билеты категории «АВ» на скорость. Принять участие в конкурсе может любой желающий старше 18 лет. Для этого необходимо скачать приложение «Дром ПДД», перейти в раздел «Всероссийского диктанта ПДД» и решить билет. Победителей ждут ценные призы.

Инициатива, безусловно, отличная. В том числе и потому, что она даст повод порассуждать, тому ли у нас учат водителей. Мой знакомый, переехавший год назад жить в Швецию, вынужден был, несмотря на 15-летний водительский стаж, заново проходить обучение в автошколе и сдавать на права. Он рассказывал и про многочасовые семинары, на которых изучают не значение дорожных знаков, а говорят об опасности алкоголя, дистракции, усталости и тому подобного. И про практические занятия на полигоне, где студенты дрифтуют на мокрых дорогах. Однако на самом деле их не учат водить, а скорее дают испытать на собственной шкуре, что в опасной ситуации на скользкой дороге от водителя мало что зависит, и все решает скорость. То есть преподают там скорее не «правила проезда перекрестка по сигналу регулировщика», а прежде всего ответственное отношение к себе и к окружающим.

О том, разумен ли такой подход, говорит статистика. В России население условно в 15 раз больше, чем в Швеции, но людей, гибнущих в авариях, в 50 раз больше. Понятно, что тут сказывается и качество автомобилей, и плотность трафика, и качество дорог. Но пока нас всех не пересадили на автопилоты, человеческий фактор — ключевое понятие безопасности.