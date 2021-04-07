В группе «Сумма» сложили ОПС

В Мещанском райсуде Москвы во вторник началось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда Магомедова, обвиняемых вместе с сообщниками в создании оргпреступного сообщества (ОПС) для растрат и хищений более 11 млрд руб. при реализации крупных проектов, в том числе строительстве стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Никто из фигурантов свою вину не признал, а адвокаты сочли ее недоказанной.

Разбирательство в Мещанском суде началось почти с шестичасовой задержкой, связанной в том числе с тем, что в СИЗО стало плохо одному из главных обвиняемых Магомеду Магомедову.

Когда его все-таки доставили в суд, был уже шестой час. Тем не менее тройка судей под председательством Олеси Менделеевой решила слушания не откладывать, дав сторонам возможность заявить ходатайства. Адвокат Михаил Ошеров, учитывая, что для его подзащитного Магомеда Магомедова, страдающего тяжелым заболеванием сердца, график в пять заседаний еженедельно может оказаться смертельным, предложил участвовать ему в слушаниях по видео-конференц-связи из СИЗО, отметив, что такой порядок рекомендовал Верховный суд, однако Мещанский суд его не принял.

Один из подсудимых, гендиректор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров, заявил, что отказывается от услуг своего адвоката, поскольку готов защищать себя сам.

Прокуроры выступили против этого, заявив, что впоследствии отсутствие адвоката может быть истолковано как нарушение права на защиту. Господину Петрову адвоката оставили, однако защитник попросил дать ему время на ознакомление с материалами дела, составляющими более 700 томов. Судьи решили, что это не основание для того, чтобы прерывать процесс, отметив, что защитник может все узнать по ходу дела.

Затем несколько часов два прокурора по очереди излагали фабулу обвинения в адрес братьев Магомедовых, Юрия Петрова, бывших глав компании «Интэкс» Артура Максидова, АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергея Полякова, а также начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова. Все они обвиняются следственным департаментом МВД в организации преступного сообщества или участии в нем, а также в особо крупных растрах или мошенничествах (ст. 210, 160 и 159 УК РФ). Отдельно Магомедову-старшему вменили в вину еще и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ).

Из фабулы обвинения следовало, что братья Магомедовы создали ОПС для хищений не позднее 2010 года, а его структурными звеньями были названы известные компании, входившие в группу «Сумма», в том числе ОЗК, «Глобалэлектросервис» и «Стройновация». Ранее адвокаты отмечали, что в данном случае ст. 210 УК РФ неприменима, так как эти компании появились задолго до предполагаемых преступлений, а согласно изменениям в законодательство, должны создаваться как раз для их совершения.

Участниками ОПС, по версии обвинения, при реализации различных проектов было похищено более 11 млрд руб.

Следствие считает, что подсудимые причастны к хищению компаниями, входившими в группу «Сумма»:

5,4 млрд руб. при строительстве железнодорожной линии Кызыл—Курагино;

752,9 млн руб. в ходе подготовительных работ при возведении стадиона «Калининград»,

2,1 млрд руб. при таких же работах для «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге;

874,6 млн руб., выделенных ОАО ФСК ЕЭС на приобретение оборудования для его поставок на строящиеся подстанции и высоковольтные линии;

1,2 млрд руб. в ходе реконструкции аэропорта Храброво в Калининградской области, а также к заключению «мнимых» сделок ОЗК с подконтрольной участникам ОПС компанией Newbay Investments LP на $20,2 млн, или 613,7 млн руб. по курсу ЦБ.

Генпрокуратура в интересах Российской Федерации заявила гражданский иск о взыскании с господ Магомедовых причиненного государству ущерба в размере более 5,8 млрд руб. На остальную сумму ущерба иски заявили представители потерпевших, в том числе ОЗК и АО «Сибмост».

Никто из подсудимых свою вину не признал. Отвечая на вопрос суда, Зиявудин Магомедов назвал обвинение «выхолощенным», отметив «некомпетентность следствия».

По его словам, компании, включенные в состав ОПС, на самом деле много лет занимались обычной финансово-хозяйственной деятельностью, являлись крупными налогоплательщиками. В том же духе высказался и Магомед Магомедов, которого особенно возмутило обвинение в незаконном хранении оружия. По версии Магомедова-старшего, это было наградное оружие «от президентов дружественных стран».

Алексей Соковнин